Запчасти для «Лады Ларгус» будут изготавливать на заводе в Башкортостане

«Еще в марте мы сформировали перечень из более чем 5000 наименований промышленной продукции, необходимой к импортозамещению, и начали работать по нему с российскими регионами и дружественными странами. Уже видим первые результаты.

Так, Уральский пружинный завод, расположенный в Белорецке, успешно прошел отбор на поставку пружин подвески на всю линейку автомобилей модельного ряда "Лады Ларгус". Это – часть программы импортозамещения для отечественного автопрома. До последнего времени комплектующие практически полностью были импортными.

Серийные поставки на АвтоВАЗ начнутся уже в августе. Параллельно с этим уже сейчас предприятие работает над освоением номенклатур для других проектов отечественного автопрома.

Чтобы гарантированно выполнить все обязательства, завод начал строить новый производственный комплекс на основе автоматизированной технологии, соответствующей мировым стандартам автопрома. Проект получит господдержку по программе "Комплектующие изделия" федерального Фонда развития промышленности.

Кстати, за счет освоения новых видов продукции выросла и выручка Уральского пружинного завода, за первую половину 2022 года – на 36% по сравнению с январем-июнем прошлого года», – написал Радий Хабиров.