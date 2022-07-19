Уфимцы могут принять участие в съемках сериала

В Уфу приедут такие известные актеры, как Александр Самойленко, Евгений Сидихин, Александр Голубев, Зоя Бербер, Алена Коломина, Вера Шпак, Анна Якунина, Дарья Повереннова, Валентин Смирнитский, Мария Ахметзянова, Игорь Огурцов, Роман Богданов и многие другие. Всего – более 70 артистов из Уфы, Стерлитамака, Екатеринбурга и других городов России.

Жанр – детектив, драма. По сюжету, туристическая база «Вершина» семьи Крупновых становится местом проведения крупнейших соревнований по скалолазанию. Спортивный форум может решить их многие финансовые проблемы. Но семейная тайна, которую Крупновы долго и успешно прятали, грозит вылезти наружу и разрушить все, что нажито потом и кровью.

Создатели сериала ищут актеров для массовых сцен, опыт необязателен. Возраст – от 18 до 55 лет (мужчины и женщины). Участие оплачивается. Съемки будут проходить с августа по октябрь этого года.

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