В мэрии Уфы рассказали, каким будет бульвар Славы после реконструкции

Как сообщил на совещании заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства Айнур Фаткуллин, на обновленном бульваре Славы будут пешеходная площадь, тротуары и широкие пешеходные дорожки, детские качели, спорт-зона, стритфуд-киоски.

Детская и спортивная площадки расположатся по обе стороны от бульвара, во дворах. За порядком будут следить с помощью 27 видеокамер, предполагается установка 57 скамеек, высадка 10 лип и 2900 кустарников, укладка более 4,5 тысяч кв. м газона.

На сегодняшний день рабочие завершают демонтаж, ведутся земляные работы и вертикальная планировка территории, прокладка инженерных сетей, выполняются работы по устройству подпорной стены и озеленению территории.