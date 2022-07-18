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H&M закроет магазины в Башкортостане и распродаст вещи со складов

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H&M Group, работающая в России с 2009 года, вслед за Ikea объявила о финальной распродаже товаров со складов. В марте 2022 года компания приостановила работу всех магазинов из-за проблем с поставками.

vk.com/hmrussia

«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать бизнес в России.

Мы глубоко опечалены эффектом, который это окажет на наших коллег, и очень благодарны за их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — цитирует пресс-служба компании генерального директора H&M Group Хелену Хельмерссон.

В рамках ликвидации товаров планируется открыть физические магазины на некоторое время. Как сообщают СМИ, распродажа начнется первого августа. В компании эту информацию пока не подтверждают.

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