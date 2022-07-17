В Уфе отключат воду в двух районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 18 по 24 июля 2022 года.
18 июля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Транспортная – 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1.
Мушникова – 2а.
21 июля
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:
Ивана Франко – 7, 8, 9.
Черниковская – 19/1, 19/2, 25/1.
Кольцевая – 134/1, 134а, 136/1, 138, 138/1, 140, 143.
Кремлевская – 25, 27, 29, 31, 32, 36.
21-22 июля
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 21 июля до 10.00 22 июля:
Коммунаров – 66, 66/1, 66/2, 75 к.1.
Димитрова – 91, 93, 95, 97.
Бурзянская – 5.
Розы Люксембург – 105, 109, 102, 106, 125, 127, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 138, 139, 140, 141.
Дизельная – 81, 83, 105а.
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