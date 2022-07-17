В Уфе отключат воду в двух районах

18 июля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:

Транспортная – 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1.

Мушникова – 2а.

21 июля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Ивана Франко – 7, 8, 9.

Черниковская – 19/1, 19/2, 25/1.

Кольцевая – 134/1, 134а, 136/1, 138, 138/1, 140, 143.

Кремлевская – 25, 27, 29, 31, 32, 36.

21-22 июля

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 21 июля до 10.00 22 июля:

Коммунаров – 66, 66/1, 66/2, 75 к.1.

Димитрова – 91, 93, 95, 97.

Бурзянская – 5.

Розы Люксембург – 105, 109, 102, 106, 125, 127, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 138, 139, 140, 141.

Дизельная – 81, 83, 105а.