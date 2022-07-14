Башкортостан планирует увеличить товарооборот с Абхазией в 10 раз

«Внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Абхазией в 2021 году составил 14,6 млн долларов. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, но мы намерены кратно его увеличивать. Примерно в 10 раз больше в ближайшие годы нам нужно достигнуть товарооборота.

Готовы наращивать экспорт продовольственной продукции – зерна, сухого молока, подсолнечного масла, инкубационного яйца, брендовой продукции "Продукт Башкортостана" и многого другого. И импортировать прежде всего фрукты, овощи и вина, которыми славится Абхазия. Приблизительный объем потребности в одних только мандаринах из Абхазии в торговых сетях Башкортостана сегодня составляет около 250 тонн.

Мы наметили планы по наращиванию туристического потока между нашими республиками. По данным туроператоров, ежегодно в Абхазии отдыхают порядка 7 тысяч туристов из Башкортостана. В свою очередь, наша республика готова принимать туристов в наших санаториях, многие из которых входят в сотню лучших российских здравниц.

В целом, мы готовы развивать совместные проекты в АПК, строительстве, ЖКХ, торговле, медицине, образовании и культурной области. Такое взаимовыгодное сотрудничество приведет к увеличению экономических потенциалов и Башкортостана, и Абхазии, – и, что самое главное, положительно скажется на жизни наших людей», – написал Андрей Назаров.