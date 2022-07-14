Уфимцы могут выбрать новое название для парка имени Ленина

Парк имени Ленина переименовывали несколько раз, поэтому среди жителей Уфы возникает путаница: многие до сих пор называют его парком Матросова. Мэрия сейчас проводит реконструкцию и предлагает выбрать для него окончательное название, которое устроит большинство жителей города.
vk.com/ufa
Проголосовать можно тут, опрос продлится до 31 июля. Выбрать можно один из трех вариантов:
- Ушаковский парк
- парк имени А. Матросова
- парк имени Ленина
Изначально парк назывался именем губернатора Сергея Петровича Ушакова: с 1867 года и до завершения Октябрьской революции 1917 года. Затем он стал именоваться парком Свободы. В 1951 году здесь установили памятник Александру Матросову и парк переименовали в его честь. В 1970-е, поскольку рядом находился Дом Обкома КПСС, парк назвали именем Владимира Ильича Ленина.
На данный момент большинство проголосовавших выбрало изначальный вариант названия – Ушаковский. До начала реконструкции многие высказывались против переименования парка.
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