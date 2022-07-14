Уфимцы могут выбрать новое название для парка имени Ленина

Проголосовать можно тут, опрос продлится до 31 июля. Выбрать можно один из трех вариантов:

Ушаковский парк

парк имени А. Матросова

парк имени Ленина

Изначально парк назывался именем губернатора Сергея Петровича Ушакова: с 1867 года и до завершения Октябрьской революции 1917 года. Затем он стал именоваться парком Свободы. В 1951 году здесь установили памятник Александру Матросову и парк переименовали в его честь. В 1970-е, поскольку рядом находился Дом Обкома КПСС, парк назвали именем Владимира Ильича Ленина.

На данный момент большинство проголосовавших выбрало изначальный вариант названия – Ушаковский. До начала реконструкции многие высказывались против переименования парка.