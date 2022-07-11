Мусор, озеро «цветет», нельзя купаться: уфимцы жалуются на «Кашкадан»

Жители Уфы в соцсетях задают вопросы касательно открывшегося недавно после реконструкции парка «Кашкадан».
Фото: Дима Яковлев
«На Кашкадане "цветет" озеро. И мусор! Кто за этим следит?» – задается вопросом один из местных жителей в комментариях под постом Радия Хабирова, приложив фото с неубранным берегом озера.
Другие комментаторы недоумевают по поводу отключенного фонтана:
«Почему не работает на Кашкадане фонтан днем, когда полно людей? Для кого сделали?».
Одна из жительниц пожаловалась на то, что администрация штрафует за попытку зайти в воду.
В мэрии ей на это ответили, что 12 июня состоялось только техническое открытие парка, работы в нем продолжаются и купаться в озере пока запрещено.
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