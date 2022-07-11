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Мусор, озеро «цветет», нельзя купаться: уфимцы жалуются на «Кашкадан»

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Жители Уфы в соцсетях задают вопросы касательно открывшегося недавно после реконструкции парка «Кашкадан».

Фото: Дима Яковлев

«На Кашкадане "цветет" озеро. И мусор! Кто за этим следит?» – задается вопросом один из местных жителей в комментариях под постом Радия Хабирова, приложив фото с неубранным берегом озера.

Другие комментаторы недоумевают по поводу отключенного фонтана:

«Почему не работает на Кашкадане фонтан днем, когда полно людей? Для кого сделали?».

Одна из жительниц пожаловалась на то, что администрация штрафует за попытку зайти в воду.

В мэрии ей на это ответили, что 12 июня состоялось только техническое открытие парка, работы в нем продолжаются и купаться в озере пока запрещено.

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