В мэрии Уфы объяснили, как изменится начисление квартплаты с сентября 2022 года

1. СОИ – это электричество, которое потребляют лифты, лампочки в подъезде и домофоны, это вода, которой моют полы в подъезде, поливают цветы или промывают систему отопления и так далее.

2. Также к СОИ относят и избыточно потребленные ресурсы, которые могут образовываться, если жильцы потребляют воды или электричества больше, чем оплачивают.

Например, в той или иной квартире нет счетчиков воды и ее жильцы платят по тарифу, но потребляют больше. Или счетчики есть, но при передаче они занижают показания, чтобы платить меньше.

3. Если раньше управляющие компании могли высчитывать с жителей только определенный тариф, а остальное выплачивали из своего бюджета, то теперь вся сумма ложится на плечи жильцов.

4. Отопление к СОИ не относится. Там другая формула расчета оплаты.

5. Как новые правила повлияют на суммы в квитанциях?

Скорее всего, суммы увеличатся. Насколько сильно – пока сложно сказать.

6. Как уменьшить переплату за СОИ?

Прежде всего – нужно, чтобы все жильцы своевременно передавали показания счетчиков либо не потребляли больше, чем оплачивают по тарифу (если счетчиков нет).

Последнее бывает часто, если в квартире проживает больше человек, чем зарегистрировано.

К сожалению, это контролировать невозможно. Но жители дома могут следить за тем, чтобы управляющая компания вовремя пресекала, например, мелкие протечки в подвале, из-за которых может в месяц утекать несколько кубометров воды. Эти расходы также относятся к СОИ и платить за них придется всему дому.