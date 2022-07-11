В мэрии Уфы объяснили, как изменится начисление квартплаты с сентября 2022 года

С первого сентября меняется порядок определения размера платы за коммунальные ресурсы, затрачиваемые на содержание общедомового имущества (СОИ). Что это за ресурсы и как это повлияет на суммы в платежках?
1. СОИ – это электричество, которое потребляют лифты, лампочки в подъезде и домофоны, это вода, которой моют полы в подъезде, поливают цветы или промывают систему отопления и так далее.
2. Также к СОИ относят и избыточно потребленные ресурсы, которые могут образовываться, если жильцы потребляют воды или электричества больше, чем оплачивают.
Например, в той или иной квартире нет счетчиков воды и ее жильцы платят по тарифу, но потребляют больше. Или счетчики есть, но при передаче они занижают показания, чтобы платить меньше.
3. Если раньше управляющие компании могли высчитывать с жителей только определенный тариф, а остальное выплачивали из своего бюджета, то теперь вся сумма ложится на плечи жильцов.
4. Отопление к СОИ не относится. Там другая формула расчета оплаты.
5. Как новые правила повлияют на суммы в квитанциях?
Скорее всего, суммы увеличатся. Насколько сильно – пока сложно сказать.
6. Как уменьшить переплату за СОИ?
Прежде всего – нужно, чтобы все жильцы своевременно передавали показания счетчиков либо не потребляли больше, чем оплачивают по тарифу (если счетчиков нет).
Последнее бывает часто, если в квартире проживает больше человек, чем зарегистрировано.
К сожалению, это контролировать невозможно. Но жители дома могут следить за тем, чтобы управляющая компания вовремя пресекала, например, мелкие протечки в подвале, из-за которых может в месяц утекать несколько кубометров воды. Эти расходы также относятся к СОИ и платить за них придется всему дому.
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