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Жара и дожди: погода в Уфе 11-15 июля

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В меру жарко и в меру солнечно: похоже, в Уфе наконец-то закрепится комфортная летняя погода. Прогноз на ближайшую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, на этой рабочей неделе в Уфе будет жарко и облачно. Осадки обещают каждый день со вторника.

Понедельник, 11 июля: до +31°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +17°, без осадков.

Вторник, 12 июля: до +31°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на среду – +18°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 13 июля: до +30°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +18°, без осадков.

Четверг, 14 июля: до +31°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +20°, небольшой дождь.

Пятница, 15 июля: до +29°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на субботу – +17°, без осадков.

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