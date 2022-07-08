В ГИБДД рассказали о том, куда обращаться, если вы увидели автомобиль, припаркованный на тротуаре в Уфе

«Если вы проходили мимо и увидели, что кто-то припарковался на тротуаре, можете позвонить в дежурную часть полка ДПС, если нарушение произошло на территории Уфы. Можно позвонить в полицию по телефону 02 или 102.

Также можно зафиксировать правонарушение на фото или видео, указав полное местоположение нарушения, дату и время, затем эти материалы отправить на официальный сайт ГИБДД, обращение будет рассмотрено.

За такие правонарушения предусмотрены штраф в размере тысячи рублей и эвакуация автомобиля», – сообщила Альбина Кадикова.

Дежурная часть ГИБДД по республике:

+7 (347) 235-84-02

+7 (347) 233-27-31

Сайт: гибдд.рф