В Башкортостане депутаты будут лично курировать ход ремонта школ

«Если говорить о самой ближайшей перспективе, то одна из основных задач на лето – это, пожалуй, контроль за ремонтом школ, который проводится по федеральной программе. Колоссальный проект. До 2026 года в республике предстоит отремонтировать 365 школ. При этом более 60 – уже в текущем году. За всеми школами закреплены наши депутаты. Причем некоторые курируют сразу несколько школ. Не везде процесс идет гладко, поэтому мы держим на жесточайшем контроле ход ремонта и расходования средств, регулярно поднимаем этот вопрос на заседаниях фракции. Важно, чтобы все работы были завершены до первого сентября.

В начале июля планируем заслушать в парламенте отчеты о деятельности региональных операторов в сфере обращения с отходами. Вместе с органами исполнительной власти выработаем меры по повышению эффективности и прозрачности их работы. Надо признать, что с реформой ТКО, формально проведенной по всей стране, на самом деле много вопросов. Люди жалуются на несвоевременный вывоз отходов, завышенные тарифы. Здесь нужно наводить порядок, и наша фракция держит этот вопрос на контроле.

Кроме того, на лето мы планируем встречи с избирателями по вопросам социальной догазификации. Важно, чтобы везде, где есть такая возможность, люди получили бесплатную подводку газа до участков. При этом мы прорабатываем даже такие схемы, чтобы в некоторых случаях газ бесплатно получили жители и тех населенных пунктов, которые на данный момент не газифицированы в принципе. Программой это не предусмотрено, но мы стараемся договариваться с "Газпромом", когда в деревне есть льготные категории граждан и газопровод проходит недалеко», – сообщил Рустам Ишмухаметов.