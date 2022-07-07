Радий Хабиров рассказал о компании, которая производит косметику в Башкортостане

«И снова об импортозамещении. Косметика и бытовая химия у нас тоже свои.

В яркой упаковке на фото – средства для ухода, шампуни, гели для душа, соли для ванн и многое другое. Возможно, вы уже встречали их в продаже. А изготавливает все это у нас в Башкортостане благовещенская компания "Фабрик Продакшн".

Вы знаете, что мы много работаем с нашими предпринимателями и поддерживаем их на разных уровнях, чтобы создавать для них комфортные условия. Во всех муниципалитетах есть бизнес-шерифы, каждый четверг главы по всей республике проводят "Предпринимательские часы". История "Фабрик Продакшн" – иллюстрация того, что все это работает и приносит результаты.

Свой проект компания представила впервые на "Предпринимательском часе" у главы Благовещенского района в марте прошлого года. Просили помочь с выбором производственной площадки и сбором документов для вступления в реестр резидентов территории опережающего развития. Меньше чем через два месяца предприятие вошло в число резидентов ТОСЭР "Благовещенск".

Сейчас здесь работают более 60 человек. Выпускают косметическую продукцию и бытовую химию. Продают ее в России, Казахстане, Беларуси. В мае 2022 года представители компании в составе бизнес-миссии Башкортостана посетили Узбекистан – прощупывают новые рынки», – написал Радий Хабиров.