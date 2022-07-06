В Уфе пройдет городской праздник «День семьи на Кашкадане»

Восьмого июля Уфа празднует День семьи, любви и верности. Запланировано несколько массовых мероприятий.
ufacity.info
В 17.00 на центральной аллее парка «Кашкадан» начнутся мастер-классы, игровые программы, консультации специалистов.
Здесь же будет работать ярмарка мастеров и ремесленников с продажей сувениров, изделий ручной работы.
Сотрудники налоговой службы и МФЦ проведут консультации по различным жизненным ситуациям, будет возможность подать заявления в бумажном виде.
На спортивной площадке парка пройдут соревнования по пляжному волейболу, баскетболу, семейные старты.
В 18.30 на сцене начнется концертная программа – выступят солисты Городского дворца культуры. Также в рамках концерта состоится поздравление семей – вручение медалей «За любовь и верность», чествование «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни, молодоженов, многодетных семей.
С 20.00 до 22.00 пройдет дискотека.
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