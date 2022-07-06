Усадьбу Бухартовских Уфе снова выставят на торги в августе

В ходе прошлых торгов уфимская компания ООО «Стром» купила усадьбу Бухартовских за 5 700 001 рубль. Девятого июня стало известно, что компания так и не подписала контракт, точная причина отказа неизвестна.

Поэтому объект культурного наследия регионального значения снова выставлен на торги, начальная цена – один рубль с задатком в 20 копеек. Аукцион пройдет восьмого августа, до четвертого августа принимаются заявки.

Усадьба Бухартовских состоит из двух зданий – главного дома и флигеля, оба расположены на улице Аксакова (Аксакова, 48 и 48/1).

Общая площадь помещений – 1,2 квадратных километра, здания, построенные 120 лет назад, находятся в аварийном состоянии.

В 2019 году флигель пытались сдать с условием реставрации, но желающих не нашлось.

В марте 2020 года в здании начался пожар, была практически уничтожена кровля и сильно поврежден второй этаж. Сразу после пожара в мэрии Уфы заявили, что памятник не собираются сносить: его продадут одним лотом с аукциона с условием реставрации.