Гипермаркет Ikea приостановил распродажу по техническим причинам

«По техническим причинам оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов Ikea временно недоступно. Мы работаем над решением проблемы.

Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте.

География доставки, а также возможность самовывоза (даже из пунктов выдачи Ozon или Почты России) ограничены и осуществляются только в городах, где есть магазины Ikea: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города)», – говорится в сообщении компании.