В Башкортостане прокуратура проверит ИП из-за фальсификации обработки территории от клещей

«Сегодня заболеваемость инфекциями, передающимися клещами, превышает средние многолетние уровни. Неблагоприятный фактор – это акарицидная обработка. За последние пять лет увеличения территорий обработки мы не видим.

Также мы выявляем, что при нынешних площадях обработки предприниматели не всегда проводят контроль эффективности.

Приведу пример: недавнее выявление в лагере "Энергетик" клещей и мышей. При проверке мы увидели, что у индивидуального предпринимателя Якуповой за два дня один специалист (подписи в документах только от одного специалиста) обработал 11 га в Уфимском районе и параллельно в другом лагере на другой территории республики тоже якобы проводились обработки.

То есть фиктивные обработки, фиктивные документы. Материалы мы передали в прокуратуру, будем проводить мероприятия по привлечению к ответственности», – сообщила глава отделения Анна Казак.