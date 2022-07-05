В Башкортостане заболеваемость геморрагической лихорадкой увеличилась в 5 раз в этом году

«Хочу отметить по геморрагической лихорадке: здесь – крайне неблагоприятный прогноз, у нас увеличение заболеваемости в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Здесь основная проблема – недостаточная обработка территорий. По расчетам рисков Российского противочумного института, предполагаемая территория для обработки при нашей ситуации, а у нас самый большой в России природный резервуар геморрагической лихорадки, составляет порядка 86 тыс. га.

На сегодняшний день мы обрабатываем 49 тыс. га. Это тревожный фактор, который ставит республику в рейтинги неблагополучных регионов», – сказала Анна Казак.

В списке территорий с неблагоприятным прогнозом по геморрагической лихорадке на первых мистах стоят Архангельский, Бирский и Благоварский районы. Есть в нем и города Уфы, Нефтекамск, Октябрьский, Салават и Стерлитамак.