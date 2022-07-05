Радий Хабиров поручил до конца года решить вопрос с нехваткой техники для уборки снега

«Нам бы в этом году в идеале завершить историю с зимней техникой. Чтобы в зиму мы вошли и не было больше проблем с уборкой.

Мы очень помогли Уфе, много купили хорошей техники, и я надеюсь, что эту зиму пройдем лучше, чем прошлую. И в целом другие наши города и села тоже задыхаются», – сказал Радий Хабиров, поручив рассмотреть варианты выделения дополнительных денег на закуп техники, аренды или лизинга.

Также глава республики попросил изучить вопрос использования реагентов производства «Башкирской содовой компании» для обработки дорог зимой.

«Вы либо скажите, что не будем с ними работать, либо работаем тогда серьезно. Потому что мы получили бы хороший продукт и в то же время поддержали бы "Соду", это ведь наша компания», – добавил Хабиров.