Башкортостан вошел в топ-20 рейтинга регионов по качеству дорог

Самые качественные дороги в российских регионах предсказуемо оказались в Москве. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край, Башкортостан расположился на 17 строчке – на одну позицию выше Татарстана.

Топ-20 выглядит следующим образом (в скобках указана доля дорог, отвечающих нормативным требованиям):

1. Москва (97,5%);

2. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (87,1%);

3. Краснодарский край (84,5%)

4. Республика Ингушетия (82,2%);

5. Челябинская область (81,4%);

6. Белгородская область (73,8%);

7. Кемеровская область (73,1%);

8. Тюменская область (71,6%);

9. Республика Адыгея (70,9%);

10. Республика Дагестан (70%);

11. Московская область (69,3%);

12. Пензенская область (67,3%);

13. Санкт-Петербург (65,5%);

14. Чукотский автономный округ (64,6%);

15. Ульяновская область (62,9%);

16. Красноярский край (62,4%);

17. Республика Башкортостан (62%);

18. Республика Татарстан (61,9%);

19. Республика Хакасия (61%);

20. Ямало-Ненецкий автономный округ (59,7%).

Средний показатель по стране – 50,4%. Хуже всего состояние дорог в Архангельской (10,3%), Кировской (22%) областях и на Алтае (23,8%).