Башкортостан вошел в топ-20 рейтинга регионов по качеству дорог

Специалисты «РИА Рейтинг» провели исследования качества дорог в российских регионах. Пятерка лучших вас наверняка удивит.
Самые качественные дороги в российских регионах предсказуемо оказались в Москве. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край, Башкортостан расположился на 17 строчке – на одну позицию выше Татарстана.
Топ-20 выглядит следующим образом (в скобках указана доля дорог, отвечающих нормативным требованиям):
1. Москва (97,5%);
2. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (87,1%);
3. Краснодарский край (84,5%)
4. Республика Ингушетия (82,2%);
5. Челябинская область (81,4%);
6. Белгородская область (73,8%);
7. Кемеровская область (73,1%);
8. Тюменская область (71,6%);
9. Республика Адыгея (70,9%);
10. Республика Дагестан (70%);
11. Московская область (69,3%);
12. Пензенская область (67,3%);
13. Санкт-Петербург (65,5%);
14. Чукотский автономный округ (64,6%);
15. Ульяновская область (62,9%);
16. Красноярский край (62,4%);
17. Республика Башкортостан (62%);
18. Республика Татарстан (61,9%);
19. Республика Хакасия (61%);
20. Ямало-Ненецкий автономный округ (59,7%).
Средний показатель по стране – 50,4%. Хуже всего состояние дорог в Архангельской (10,3%), Кировской (22%) областях и на Алтае (23,8%).
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