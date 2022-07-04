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Ikea объявила дату начала финальной распродажи

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Распродажа будет проводиться среди персонала магазинов и рядовых покупателей. Доступны будут только товары, уже находящиеся на складах.

«Дорогие покупатели! С пятого июля вы можете купить товары Ikea только на сайте ikea.ru.

Продажа продлится в течение нескольких недель, пока товары есть в наличии.

На нашем сайте мы подробно рассказываем о том, как совершить и получить покупку, а также отвечаем на другие вопросы», – говорится в объявлении компании.

В марте текущего года шведский концерн Ikea из-за политической обстановки решил приостановить работу своих гипермаркетов в России и Белоруссии, теперь речь идет о сокращении бизнеса и закрытии магазинов.

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