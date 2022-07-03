В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с четвертого по 10 июля 2022 года.
4 июля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:
Кольцевая – 154, 156, 156а, 158а, 160.
Коммунаров – 12а, 13, 14, 15, 17, 18.
Машиностроителей – 21.
Черниковская – 41а, 43.
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Летчиков – 2, 2/1, 2/4, 2/5, 2д, 26.
Миловская – 16.
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 16.00:
Станиславского – 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 55а, 556, 57, 59, 61, 62, 62а, 63, 63а, 64, 64а, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 89, 91, 93, 97.
Проезд Станиславского – 13б.
Озерная – 1а, 4. 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52а.
Кулундинская – 11, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.
Чермасанская – 1, 2, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22б, 26, 28.
6 июля
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:
Транспортная – 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 32/1, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/3а, 38, 38/1, 40, 40/1, 40/2, 42, 44, 44/1.
Ферина – 34, 36, 38, 40, 42, 44.
Верещагина – 26, 28, 28а, 30, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а.
Переулок Железнодорожный – 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11а, 13.
Тухвата Янаби – 20, 53а.
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