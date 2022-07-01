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В Уфе праздничные обряды на Курбан-байрам будут проводиться на двух площадках

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В Уфе началась подготовка к проведению одного из самых значимых для мусульман праздников – Курбан-байраму.

ufacity.info

ufacity.info

Курбан-байрам в этом году празднуется девятого июля, в Уфе традиционно будут организованы обрядовые площадки.

Все оборудуют две площадки: на территориях Северного автовокзала и ТЦ «Караван» в Зинино. 30 июня состоялось обсуждение их организации с участием заместителя главы администрации Уфы Владимира Жебровского

Службы города совместно с представителями религиозных организаций обозначили основные моменты, на которые следует обратить особое внимание для проведения праздничных мероприятий в соответствии со всеми санитарными нормами.

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