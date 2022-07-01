В Уфе праздничные обряды на Курбан-байрам будут проводиться на двух площадках

Курбан-байрам в этом году празднуется девятого июля, в Уфе традиционно будут организованы обрядовые площадки.

Все оборудуют две площадки: на территориях Северного автовокзала и ТЦ «Караван» в Зинино. 30 июня состоялось обсуждение их организации с участием заместителя главы администрации Уфы Владимира Жебровского

Службы города совместно с представителями религиозных организаций обозначили основные моменты, на которые следует обратить особое внимание для проведения праздничных мероприятий в соответствии со всеми санитарными нормами.