Лазерное шоу, балет и оркестр: как пройдет открытие музея «Шульган-Таш» в Башкортостане

Открытие музея состоится девятого июля. Ранее Радий Хабиров сообщил о том, что на мероприятие прибудет президент Академии наук РФ в составе большой научной делегации, состоятся научные конференции.

В рамках церемонии пройдет лазерное шоу «Река времени», изображения будут проецироваться на стены здания.

Артисты Башкирского государственного театра оперы и балеты готовят постановку отрывка из балета «О чем молчат камни»: он перенесет зрителей в пещеру Шульган-Таш, которая служила в древние времена не только надежным убежищем, но и являлась своеобразным капищем, где совершались культовые обряды. Завершит программу Симфоночь с участием Национального симфонического оркестра.

Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» станет крупнейшим на территории России музеем наскального искусства, схожие проекты в настоящее время есть только в Западной Европе (Франция, Испания). Ведущим экспонатом музея является собрание репродукций древних наскальных изображений пещеры.