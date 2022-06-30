В Башкортостане за неделю резко подешевели овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (4,3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на сыры (1,6%), сливочное масло (1,4%) и овощные детские консервы (1,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: капуста (11%), свекла (9,2%), картофель (9,1%), лук (7,1%), помидоры (6,4%), морковь (4%). Также подешевели бананы (8,5%), макароны (2,5%) и сахар (2,1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.