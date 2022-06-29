В Уфе из-за аварии целый район остался без воды

С 18.00 во всех домах Демского района отключат и холодную воду до устранения аварии.

Также будет перекрыт участок улицы Мечтателей от перекрестка Магистральной и Дагестанской до дома №10/1 по Дагестанской.

Для жителей будет организован подвоз воды по следующим адресам:

1. Кустарево, 21 (Романовка).

2. Микрорайон «Яркий», автобусное разворотное кольцо возле здания отдела продаж.

3. Микрорайон «Серебряный ручей», Дагестанская, 14-16.

4. Правды, 21 – со стороны многоквартирного дома.

5. Ухтомского, 31.

6. Грозненская, 69/3.

7. Левитана, 71.

8. Якуба Коласа, 147 – площадка напротив магазина «Байрам»

9. Гатчинская, 1 (мечеть «Мадина»)

10. ДДЮТ «Орион», Таллинская, 17.