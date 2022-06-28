Стало известно, когда построят дорогу в объезд ремонтируемой улицы Пугачева в Уфе

На четырехполосной дороге будут обустроены наружное освещение и автобусные остановки.

Планируемая дата открытия объездной дороги – 17 июля. С этого времени при необходимости можно будет закрыть участок улицы Пугачева.

Кроме того, ближе к сентябрю завершат работы по улицам Бельской и Просвещения. Эти участки также можно будет использовать в качестве объездного пути.

Реконструкция улицы Пугачева является одним из объектов нового транспортного коридора «Южные ворота», в который входит строительство улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки. Работы по этим объектам также уже начаты.