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Стало известно, когда построят дорогу в объезд ремонтируемой улицы Пугачева в Уфе

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В рамках реконструкции улицы Пугачева рабочие приступили к строительству объездной дороги протяженностью 3,2 км, которая будет проходить по улицам Геофизиков - Испытателей – Бородинской.

ufacity.info

На четырехполосной дороге будут обустроены наружное освещение и автобусные остановки.

Планируемая дата открытия объездной дороги – 17 июля. С этого времени при необходимости можно будет закрыть участок улицы Пугачева.

Кроме того, ближе к сентябрю завершат работы по улицам Бельской и Просвещения. Эти участки также можно будет использовать в качестве объездного пути.

Реконструкция улицы Пугачева является одним из объектов нового транспортного коридора «Южные ворота», в который входит строительство улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки. Работы по этим объектам также уже начаты.

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