Радий Хабиров: «Мы намерены в этом году установить исторический рекорд»

«В этом году мы уже построили 1,24 млн кв.м жилья. Это на 14% больше, чем с января по май прошлого года. По объемам мы занимаем восьмое место в России и второе в ПФО. Это огромная работа нашей строительной отрасли и эффективные меры господдержки, которые позволяют инвестировать в жилье, строить, покупать. Строительный сектор подтягивает много смежных сфер – производство стройматериалов, услуги, торговлю и др., дает работу, усиливает экономику.

В 2020 году республика вошла в федеральную программу "Стимул" и получила восемь млрд рублей на строительство инженерных сетей в уфимском Забелье. Это к 2024 году решит вопрос по газо-, тепло- и электроснабжению будущего большого района города.

Мы обещали и достраиваем дома «обманутых дольщиков». За последние два года решили проблемы более трех тысяч человек. Только в 2022 году в республике сдали 23 проблемных дома, осталось 83. Стремимся к 2024 году эту проблему решить полностью.

Теперь о мерах поддержки для жителей. В Башкортостане доступны все виды льготной ипотеки, в том числе семейная и сельская, а также наша программа "Жилстройсбережения", которая помогает правильно собрать первый взнос, а потом взять ипотеку под 5-7% годовых. Ею уже воспользовались 4326 семей.

Еще немного о производстве стройматериалов. Сейчас в республике есть сырье для практически всех строительных, отделочных материалов и изделий. Наши застройщики сотрудничают напрямую с производителями, что помогает держать цены.

И – планы. Они большие, мы намерены в этом году установить исторический рекорд – до конца года построить и сдать не менее 3,05 млн кв.м жилья», – написал Радий Хабиров.