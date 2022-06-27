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Научная элита со всей России приедет в Башкортостан на конференцию

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Глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании анонсировал большое мероприятие, которое пройдет в республике в июле.

vk.com/«Государственный заповедник "Шульган-Таш"»

«Девятого июля мы проводим очень важное мероприятие, связанное с открытием Десятилетия науки и технологий.

Ждем визита президента Академии наук РФ, большой научной делегации. Торжественно откроем музей пещеры Шульган-Таш и там проведем две научные конференции.

Так что большой объем гостей приезжает, научная элита нашей страны, предстоит много организационной работы», – сообщил Радий Хабиров.

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