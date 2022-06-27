Научная элита со всей России приедет в Башкортостан на конференцию

«Девятого июля мы проводим очень важное мероприятие, связанное с открытием Десятилетия науки и технологий.

Ждем визита президента Академии наук РФ, большой научной делегации. Торжественно откроем музей пещеры Шульган-Таш и там проведем две научные конференции.

Так что большой объем гостей приезжает, научная элита нашей страны, предстоит много организационной работы», – сообщил Радий Хабиров.