Научная элита со всей России приедет в Башкортостан на конференцию

Глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании анонсировал большое мероприятие, которое пройдет в республике в июле.
vk.com/«Государственный заповедник "Шульган-Таш"»
«Девятого июля мы проводим очень важное мероприятие, связанное с открытием Десятилетия науки и технологий.
Ждем визита президента Академии наук РФ, большой научной делегации. Торжественно откроем музей пещеры Шульган-Таш и там проведем две научные конференции.
Так что большой объем гостей приезжает, научная элита нашей страны, предстоит много организационной работы», – сообщил Радий Хабиров.
Комментарии (0)