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В Минздраве Башкортостана объяснили проблемы с записью к врачу

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27 июня на совещании в правительстве Башкортостана начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская рассказала о том, что значительное количество обращений жителей за последнюю неделю было вызвано сбоями в работе системы здравоохранения.

По словам Прочаковской, много вопросов было связано с работой Республиканской медицинской информационно-аналитической системы (РМИАС) – люди попросту не могли записаться к врачу.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что сбои были вызваны техническими работами:

«У нас были плановое обновление и модернизация системы, поэтому некоторые ресурсы не работали. Сейчас работа полностью восстановлена в штатном режиме», – сказал глава Минздрава.

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