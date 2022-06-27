В Минздраве Башкортостана объяснили проблемы с записью к врачу

По словам Прочаковской, много вопросов было связано с работой Республиканской медицинской информационно-аналитической системы (РМИАС) – люди попросту не могли записаться к врачу.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что сбои были вызваны техническими работами:

«У нас были плановое обновление и модернизация системы, поэтому некоторые ресурсы не работали. Сейчас работа полностью восстановлена в штатном режиме», – сказал глава Минздрава.