В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (8,8%) и колбаса (3,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на картофель (2,3%), макароны (1,8%) и черный чай (1,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: капуста (10,4%), морковь (7,9%), свекла (4,1%), помидоры (3,5%) и лук (2,6%). Также подешевели бананы (4,7%), сахар (1,6%) и маргарин (1,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.