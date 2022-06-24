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В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 10 по 17 июня 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (8,8%) и колбаса (3,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на картофель (2,3%), макароны (1,8%) и черный чай (1,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: капуста (10,4%), морковь (7,9%), свекла (4,1%), помидоры (3,5%) и лук (2,6%). Также подешевели бананы (4,7%), сахар (1,6%) и маргарин (1,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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