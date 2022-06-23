На одной из улиц Уфы нанесли желтую дорожную разметку

«На улице Пушкина по центру дороги нанесли двойную сплошную линию желтого цвета. По опыту других городов, желтый цвет позволяет лучше концентрировать внимание водителей, тем самым повышает уровень дорожной безопасности. И смотрится интереснее», – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях, добавив опрос: продолжать ли такую практику?

Желтая разметка уже давно используется в западных странах, так как этот цвет лучше воспринимают люди с проблемами со зрением и его видно при любой погоде. По функционалу она не отличается от белой.

Раньше желтый цвет в России использовали только в определенных местах: им выделяли подъезды к остановкам общественного транспорта, зоны, куда запрещен заезд гражданским автомобилям, места стоянки такси и так далее.