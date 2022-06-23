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На одной из улиц Уфы нанесли желтую дорожную разметку

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Как сообщает глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, разметку желтого цвета нанесли в качестве эксперимента. Если она устроит жителей, возможно, такая практика распространится на весь город.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

«На улице Пушкина по центру дороги нанесли двойную сплошную линию желтого цвета. По опыту других городов, желтый цвет позволяет лучше концентрировать внимание водителей, тем самым повышает уровень дорожной безопасности. И смотрится интереснее», – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях, добавив опрос: продолжать ли такую практику?

Желтая разметка уже давно используется в западных странах, так как этот цвет лучше воспринимают люди с проблемами со зрением и его видно при любой погоде. По функционалу она не отличается от белой.

Раньше желтый цвет в России использовали только в определенных местах: им выделяли подъезды к остановкам общественного транспорта, зоны, куда запрещен заезд гражданским автомобилям, места стоянки такси и так далее.

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