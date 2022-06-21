В Башкортостане примут закон о налоговых льготах для IT-компаний

«Планируем принять закон о налоговых льготах для IT-компаний. Сейчас это очень важно. Надо развивать свои технологии, а не зависеть от Запада.

Мы планируем в шесть раз, до одного процента, снизить налог на доходы для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения, и в три раза, до пяти процентов, снизить налог на прибыль.

Это один из антикризисных законопроектов, разработанных в условиях санкционного давления на нашу страну. С помощью него мы планирует предотвратить отток кадров из республики и дать новый импульс развитию отрасли. Сейчас это очень важно. К сожалению, в цифровой сфере мы сильно зависим от Зарубежных технологий, что делает нас уязвимыми в нынешних политических и экономических реалиях.

Нужно быстро создавать собственное оборудование и программные продукты, обеспечивать импортозамещение и цифровую независимость. Данный закон – первый, но не единственный наш шаг на этом пути», – сказал Ишмухаметов.