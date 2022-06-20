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Башкортостан снова не вошел в топ-30 рейтинга регионов по доходам населения

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В рейтинге самых благополучных в материальном отношении регионов России Башкортостану по-прежнему похвастать нечем.

Рейтинг составлен на основании исследования издания «РИА Новости». В нем учитывались соотношение доходов населения к стоимости фиксированного набора услуг и товаров и доля населения за чертой бедности (доходы ниже одного МРОТ) в 2021 году.

Первые места, как и в прошлом году, заняли:

1. Ямало-Ненецкий автономный округ (отношение средних доходов к фиксированному набору – 3,1);

2. Ненецкий автономный округ (2,78); 

3. Москва (2,48).

Для сравнения: средний показатель в рейтинге 2022 года – 1,45, а минимальный — 0,93, то в этих регионах  очень много жителей с высоким уровнем материального благополучия.

Башкортостан (отношение средних доходов к фиксированному набору – 1,46) с прошлого года ухудшил позицию с 36 до 39 места и теперь отстает от соседних Самарской (35), Челябинской (36) и Свердловской (12) областей, а также от Татарстана (11).

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