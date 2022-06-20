В Башкортостане впервые с начала года замедлилась инфляция

В мае годовая инфляция в республике снизилась до 18,8%. Месяцем ранее она составляла 20,1%. По мнению Банка России, замедление произошло прежде всего из-за исчерпания эффектов от ажиотажного спроса в марте, укрепления рубля и расширения предложения отдельных групп товаров.

Основной вклад в снижение инфляции в сфере продовольствия внесла динамика цен на овощи: в последние месяцы они стабильно дешевеют каждую неделю после резкого подорожания прошлой зимой.

Также после исчерпания ажиотажного спроса на продукты с длительным сроком хранения замедлилось подорожание сахара, подсолнечного масла и гречки.

Также снизилась инфляция в непродовольственной сфере и в сфере услуг. Это связано с укреплением рубля, снижением спроса и переизбытком товаров на рынке из-за проблем с экспортом и потери крупных заказов.

В целом по стране годовая инфляция в мае снизилась до 17,1%. По прогнозу Банка России, к концу 2022 года она составит 14-17%, в 2023 году замедлится до 5-7% и вернется к целевым 4% в 2024 году.