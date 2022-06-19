Пасмурно и дождливо: погода в Уфе 20-24 июня

По прогнозу Гидрометцентра, эта рабочая неделя в Уфе будет теплой и дождливой, солнца будет мало.

Понедельник, 20 июня: до +19°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +11°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 21 июня: до +20°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на среду – +12°, без осадков.

Среда, 22 июня: до +25°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +15°, небольшой дождь.

Четверг, 23 июня: до +28°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +18°, временами небольшой дождь.

Пятница, 24 июня: до +29°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +18°, небольшой кратковременный дождь.