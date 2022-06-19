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В Уфе отключат воду в двух районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 20 по 26 июня 2022 года.

20-21 июня

Калининский район, холодная вода, с 10.00 20 июня до 2.00 21 июня:

Ереванская – 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27.

Лобачевского – 2, 4, 6, 8, 10

Совхозная – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Оранжерейная – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18б, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36б, 38, 38а, 40, 42.

21-22 июня

Советский район, холодная вода, с 11.00 21 июня до 10.00 22 июня:

8-е Марта – 5.

23 июня

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Семашко – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24.

Боевая – 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31

Мелеузовская – 2, 8

Высоковольтная – 2, 2а, 2в, 9, 9а

Исламова – 8, 10, 12

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:

Рихарда Зорге – 22, 24, 27, 30

Братьев Кадомцевых – 1, 1а, 1б.

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