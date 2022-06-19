В Уфе отключат воду в двух районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 20 по 26 июня 2022 года.
20-21 июня
Калининский район, холодная вода, с 10.00 20 июня до 2.00 21 июня:
Ереванская – 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27.
Лобачевского – 2, 4, 6, 8, 10
Совхозная – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Оранжерейная – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18б, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36б, 38, 38а, 40, 42.
21-22 июня
Советский район, холодная вода, с 11.00 21 июня до 10.00 22 июня:
8-е Марта – 5.
23 июня
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Семашко – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24.
Боевая – 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31
Мелеузовская – 2, 8
Высоковольтная – 2, 2а, 2в, 9, 9а
Исламова – 8, 10, 12
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:
Рихарда Зорге – 22, 24, 27, 30
Братьев Кадомцевых – 1, 1а, 1б.
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