МЧС Башкортостана предупреждает о грозе, граде и сильном ветре

«18.06.2022 по республике Башкортостан местами гроза, днем град, при грозе порывы ветра до 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного поведения», – говорится в объявлении МЧС.

Ветер 20 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер ломает сучья деревьев, идти против него трудно, поднимается пыль.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в субботу днем будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь при температуре до +23°. Такая же погода сохранится и в воскресенье.