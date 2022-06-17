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МЧС Башкортостана предупреждает о грозе, граде и сильном ветре

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Главное управление МЧС России по республике Башкортостан обратилось к жителям республики в связи с резкой сменой погоды в некоторых районах.

«18.06.2022 по республике Башкортостан местами гроза, днем град, при грозе порывы ветра до 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного поведения», – говорится в объявлении МЧС.

Ветер 20 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер ломает сучья деревьев, идти против него трудно, поднимается пыль.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в субботу днем будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь при температуре до +23°. Такая же погода сохранится и в воскресенье.

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