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Башкортостан вошел в топ-5 Национального инвестиционного рейтинга

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Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

vk.com/radiyhabirov

Результаты рейтинга 17 июня традиционно были представлены на площадке Петербургского международного экономического форума.

В 2021 году Башкортостан впервые вошел в топ-5 рейтинга, в этом году сохранил позицию и делит пятую строчку с Нижегородской, Тюменской, Новгородской и Сахалинской областями.

Рейтинг рассчитывается по 67 показателям в четырех направлениях:

– регуляторная среда;

– институты для бизнеса;

– инфраструктура и ресурсы;

– поддержка малого предпринимательства.

В этом году его возглавила Москва, следом идут Татарстан, Московская и Тульская области.

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