Башкортостан вошел в топ-5 Национального инвестиционного рейтинга

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.
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Результаты рейтинга 17 июня традиционно были представлены на площадке Петербургского международного экономического форума.
В 2021 году Башкортостан впервые вошел в топ-5 рейтинга, в этом году сохранил позицию и делит пятую строчку с Нижегородской, Тюменской, Новгородской и Сахалинской областями.
Рейтинг рассчитывается по 67 показателям в четырех направлениях:
– регуляторная среда;
– институты для бизнеса;
– инфраструктура и ресурсы;
– поддержка малого предпринимательства.
В этом году его возглавила Москва, следом идут Татарстан, Московская и Тульская области.
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