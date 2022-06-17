Башкортостан вошел в топ-5 Национального инвестиционного рейтинга

Результаты рейтинга 17 июня традиционно были представлены на площадке Петербургского международного экономического форума.

В 2021 году Башкортостан впервые вошел в топ-5 рейтинга, в этом году сохранил позицию и делит пятую строчку с Нижегородской, Тюменской, Новгородской и Сахалинской областями.

Рейтинг рассчитывается по 67 показателям в четырех направлениях:

– регуляторная среда;

– институты для бизнеса;

– инфраструктура и ресурсы;

– поддержка малого предпринимательства.

В этом году его возглавила Москва, следом идут Татарстан, Московская и Тульская области.