В Башкортостане мэрию города оштрафовали за махинации с арендой автомобиля

В конкурсе заранее были выставлены требования, которым соответствовала только одна организация, которая ранее неоднократно выигрывала аналогичные аукционы.

Несмотря на то, что у этой организации не было права собственности на предоставляемый в аренду автомобиль и водителя в штате, муниципалитет заключил с ней контракт.

По итогам проверки глава администрации города, его первый заместитель, начальник юридического отдела и пять других сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Муниципалитет оштрафовали на 50 тыс. рублей.