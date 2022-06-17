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В Башкортостане мэрию города оштрафовали за махинации с арендой автомобиля

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Городская прокуратура считает, что администрация Кумертау с нарушениями провела конкурс на аренду автомобиля Haval F7 с оказанием услуг водителя.

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В конкурсе заранее были выставлены требования, которым соответствовала только одна организация, которая ранее неоднократно выигрывала аналогичные аукционы.

Несмотря на то, что у этой организации не было права собственности на предоставляемый в аренду автомобиль и водителя в штате, муниципалитет заключил с ней контракт.

По итогам проверки глава администрации города, его первый заместитель, начальник юридического отдела и пять других сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Муниципалитет оштрафовали на 50 тыс. рублей.

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