В Башкортостане продолжают дешеветь овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали детские фруктовые консервы (2,9%), творог и рис (по 2,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на детские овощные консервы (2%) и морковь (1,9%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: капуста (8,9%), огурцы (6,6%) и помидоры (6,5%). Также подешевели яйца (2,8%), макароны (2,4%) и картофель (2,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.