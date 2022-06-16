В Башкортостане продолжают дешеветь овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с третьего по 10 июня 2022 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали детские фруктовые консервы (2,9%), творог и рис (по 2,2%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на детские овощные консервы (2%) и морковь (1,9%).
На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: капуста (8,9%), огурцы (6,6%) и помидоры (6,5%). Также подешевели яйца (2,8%), макароны (2,4%) и картофель (2,2%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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