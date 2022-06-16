Радий Хабиров рассказал о строительстве дороги «Уфа – Краснодар»

«Я пришел на деловой завтрак с губернаторами с двумя мыслями. Первое – поблагодарить президента, правительство нашей страны, компанию «Автодор». То, что происходит в республике Башкортостан, мы называем ренессансом дорожного строительства. Никогда в истории нашей республики не реализовывали сразу несколько магистральных мегапроектов.

Строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал», реконструкция дороги Бирск – Тастуба – Сатка и строительство части новой скоростной федеральной трассы М-12 (Москва – Екатеринбург) уже либо в процессе, либо в крепких планах.

Мы ухватились за еще одну дорожную историю, которую для себя пока называем «Уфа – Краснодар». Это юго-западная хорда, которая свяжет нас с крупнейшими агломерациями Урало-Поволжья и Юга России. Она пройдет через Самару, Тольятти, Саратов, Волгоград и недалеко от Донбасса.

Дорога имеет огромное стратегическое и экономическое значение, так как она откроет выход для нашего бизнеса к крупнейшим Черноморским, Азовским и Каспийским портам.

И второе – эти проекты дают толчок пока еще небольшому сектору экономики – развитию придорожного сервиса. У нас необычайно повышенный интерес к этому виду деятельности. Мы создали магазин готовых решений и выделили 400 участков вдоль трасс, в том числе и федеральных. Создали все условия для инвесторов. Можно приходить и начинать строить. Экономическая ситуация тоже требует, чтобы в республику привлекались инвесторы. Это способствует развитию нашего региона.

Мы набрали очень хороший темп в этом направлении, есть компетенции, есть техника, есть огромное желание и, самое важное, есть поддержка федерального центра. Работаем дальше», – написал Радий Хабиров.