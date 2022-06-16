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В парламенте Башкортостана заявили, что ситуация с ценами на продукты питания стабилизировалась

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Заместитель председателя Госсобрания Башкортостана Рустам Ишмухаметов в соцсетях подвел итоги заседания оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона.

vk.com/rustish02

«Ситуация с ценами на продукты питания, обострившаяся в начале весны, сейчас стабилизировалась. Риск дефицита продуктов отсутствует. В связи с этим мониторинг цен переведен из ежедневного в еженедельный формат. Напряжение с ценами на лекарства тоже снято.

Индекс промышленного производства в республике выше среднероссийского. Рост около шести процентов к уровню прошлого года.

Самозанятые граждане со следующего года смогут получать субсидии на затраты по выращиванию и продаже овощей и картофеля с приусадебных участков. Для поддержки жителей нашей республики выделят примерно 200 миллионов рублей из федерального бюджета на эти цели», – написал Ишмухаметов.

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