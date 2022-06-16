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В Уфе увеличили количество автобусных рейсов до парка «Кашкадан»

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Администрация Уфы опубликовала полный список изменений в режиме работы общественного транспорта с учетом требования Радия Хабирова увеличить количество рейсов, следующих через парк «Кашкадан».

ufacity.info

– Количество рейсов по маршруту №39 (ТСК «Пушкинский» – Гагарина) увеличилось со 185 до 202. Режим работы продлен до 0.22.

– Количество рейсов по маршруту №75 (ОАО «Амстар» – ТСК «Пушкинский») увеличилось с 340 до 364. Работа продлена до 1.25.

– Временно продлена работа маршрута №266 («Сипайловский» – «8-е Марта») до 0.15.

– Количество рейсов по маршруту №207 (Уфимский ДОК – «Пушкинский») увеличилось с 80 до 90. Режим работы продлен до 23.30.

– Количество рейсов по маршруту №222 («Сипайловский» – Больница №18) увеличилось с 56 до 61. Режим работы продлен до 23.00.

– Количество рейсов по маршруту №244 («Сипайловский» – Северный автовокзал) увеличилось с 382 до 412. Режим работы продлен до 23.55.

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