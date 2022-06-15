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В мэрии объяснили закрытие одной из музыкальных школ Уфы

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Администрация Уфы сообщает о планах по капитальному ремонту и обновлению оборудования в Детской музыкальной школе №7.

vk.com/ufa

В этой школе, расположенной по адресу ​Коммунистическая, 45/1, проводится ремонт в рамках нацпроекта «Культура».

Там сделают капитальный ремонт кровли, главного фасада с восстановлением парапета здания, дворового фасада, концертного зала и сцены, отремонтируют помещения, заменят системы вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления.

На сегодняшний день школа закрыта. На первом этаже главного здания уже провели демонтажные работы, выровняли стены, подготовили их под проводку и прокладку кабелей, промыли и частично отремонтировали потолок концертного зала, восстановили элементы архитектуры потолка и стен, подготовили стены концертного зала и учебных классов к финишной штукатурке, а системы отопления – к замене. Также начали демонтажные работы помещений второго этажа.

Все работы планируют завершить до октября 2022 года.

К открытию школа будет обеспечена музыкальными инструментами, оборудованием и материалом на сумму более 3,1 млн рублей.

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