В мэрии объяснили закрытие одной из музыкальных школ Уфы

В этой школе, расположенной по адресу ​Коммунистическая, 45/1, проводится ремонт в рамках нацпроекта «Культура».

Там сделают капитальный ремонт кровли, главного фасада с восстановлением парапета здания, дворового фасада, концертного зала и сцены, отремонтируют помещения, заменят системы вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления.

На сегодняшний день школа закрыта. На первом этаже главного здания уже провели демонтажные работы, выровняли стены, подготовили их под проводку и прокладку кабелей, промыли и частично отремонтировали потолок концертного зала, восстановили элементы архитектуры потолка и стен, подготовили стены концертного зала и учебных классов к финишной штукатурке, а системы отопления – к замене. Также начали демонтажные работы помещений второго этажа.

Все работы планируют завершить до октября 2022 года.

К открытию школа будет обеспечена музыкальными инструментами, оборудованием и материалом на сумму более 3,1 млн рублей.