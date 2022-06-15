Мэрия Уфы опровергла слухи о том, что установка памятника Минигали Шаймуратову обойдется в 105 млн рублей

Журналисты ссылались на данные официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Однако, как говорится в заявлении администрации города, это тендер не на установку памятника, а на выполнение работ по благоустройству территории на Советской площади.

«Представителей СМИ можно понять, ведь заголовок про памятник за 105 миллионов звучит гораздо громче, чем "благоустройство территории" за те же деньги», – гласит замечание мэрии.