Мэрия Уфы опровергла слухи о том, что установка памятника Минигали Шаймуратову обойдется в 105 млн рублей

Ранее одно из местных изданий опубликовало материал, согласно которому на установку нового памятника, который расположится на Советской площади, направят до 105 млн рублей.
vk.com/ufa
Журналисты ссылались на данные официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.
Однако, как говорится в заявлении администрации города, это тендер не на установку памятника, а на выполнение работ по благоустройству территории на Советской площади.
«Представителей СМИ можно понять, ведь заголовок про памятник за 105 миллионов звучит гораздо громче, чем "благоустройство территории" за те же деньги», – гласит замечание мэрии.
Комментарии (0)