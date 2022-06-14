Башкортостан планирует заключить на ПМЭФ соглашения на 65 млрд рублей

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня 2022 года.

По словам Маргариты Болычевой, к форуму уже подготовлено 31 соглашение на сумму более 65 млрд рублей, еще ряд соглашений в процессе разработки.

Среди уже готовых – соглашения с белорусским холдингом «Амкодор», а также с ООО «Гео Генезис», АНО «Евразийская агрологистика», «Дом.РФ» и другими крупными компаниями.

Всего на форум прибудет больше 500 спикеров из 127 стран мира. В 2021 году Башкортостан заключил более 20 соглашений на общую сумму свыше 122 млрд рублей.