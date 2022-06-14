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До 15 июля перекрыли движение транспорта по двум улицам в центре Уфы

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МУП УИС продолжает работы по реконструкции и строительству тепловой сети в историческом центре города.

14 июня администрация Уфы сообщила о том, что до 15 июля 2022 года полностью перекрыто движение транспорта по улице Дорофеева и частично – по улице Коммунистической (две полосы движения из четырех).

На почти 600-метровом участке укладываются трубы в пенополиуретановой изоляции. Все работы проводятся без отключения горячей воды потребителям – подача осуществляется по байпасной линии.

Предприятие обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к введенным ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут.

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