До 15 июля перекрыли движение транспорта по двум улицам в центре Уфы

14 июня администрация Уфы сообщила о том, что до 15 июля 2022 года полностью перекрыто движение транспорта по улице Дорофеева и частично – по улице Коммунистической (две полосы движения из четырех).

На почти 600-метровом участке укладываются трубы в пенополиуретановой изоляции. Все работы проводятся без отключения горячей воды потребителям – подача осуществляется по байпасной линии.

Предприятие обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к введенным ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут.