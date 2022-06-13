Тепло и солнечно: погода в Уфе 14-17 июня

По прогнозу Гидрометцентра, эта сокращенная рабочая неделя в Уфе будет теплой и даже относительно солнечной.

Вторник, 14 июня: до +22°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +10°, без осадков.

Среда, 15 июня: до +25°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +12°, без осадков.

Четверг, 16 июня: до +25°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на пятницу – +14°, без осадков.

Пятница, 17 июня: до +25°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +14°, небольшой кратковременный дождь.