МЧС Башкортостана предупреждает о грозах и сильном ветре

«11.06.2022 местами по Республике Башкортостан ожидаются грозы, днем порывы ветра до 17 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного поведения!

При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Держитесь в стороне от деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.

Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем», – говорится в объявлении МЧС.

Ветер 17 м/с относится к категории «крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер качает стволы деревьев, идти против него трудно, поднимается пыль.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в субботу днем будет облачно с прояснениями, дождь при температуре до +22°. В воскресенье резко похолодает до +15°, тоже пройдут дожди, солнца не обещают.